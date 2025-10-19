Güney Kore sınırında hareketlilik! Kuzey Kore askeri sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Güney Kore ordusu, iki Kore’yi ayıran sıkı güvenlikli kara sınırını gönüllü olarak geçen bir Kuzey Kore askerini gözaltına aldı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, askerin “Güneye iltica etmek istediğini” bildirdi.

1950’lerdeki Kore Savaşı sonrası yarımadanın ikiye bölünmesinden bu yana on binlerce Kuzey Koreli Güney’e kaçtı; çoğu önce komşu Çin’e geçiyor, ardından Tayland gibi üçüncü bir ülkeye gidip nihayet Güney Kore’ye ulaşıyor.

Yarımadayı ayıran kara sınırından yapılan ilticeler nispeten nadir görülüyor; bölge yoğun ormanlık, mayınlı ve her iki tarafın askerleri tarafından sıkı şekilde izleniyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, “Ordumuz Pazar günü merkez hattında (MDL) askeri sınıra geçen bir Kuzey Kore askerini güvenlik altına aldı. Asker, MDL yakınında tespit edilip takip edildi ve standart rehberlik operasyonu ile gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

MDL, Yarımadayı ayıran Askeri Sınır Hattı boyunca uzanıyor ve dünyanın en yoğun mayınlı bölgelerinden biri olarak biliniyor.

KUZEY KORELİLER TARAMADAN GEÇİRİLİYOR

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü kıdemli analisti Hong Min,, “Askerin bölgeyi iyi bilmesi, mayınlı arazide ilerlemesine yardımcı olmuş olabilir” dedi. Analist, Pyongyang’ın bu olayı olumsuz karşılayacağını, zira askerin Güney’e sınır bölgesindeki asker hareketleri ve operasyonları hakkında bilgi sağlayabileceğini ekledi.

Güney Kore’ye gelen Kuzey Koreliler genellikle istihbarat birimlerine teslim edilerek taramadan geçiriliyor.

Genelkurmay, ilgili yetkililerin Pazar günkü geçişin detaylarını araştıracağını bildirdi.

Olay, birkaç ay önce, bir Kuzey Koreli sivilin Güney Kore ordusunun yardımıyla 20 saat süren hassas bir operasyonla kara sınırını geçmesinden sonra yaşandı.

İLTİCALAR ARTIYOR

Geçen yıl da bir Kuzey Kore askeri MDL’yi geçerek Güney’e iltica etmişti.

Birleşme Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 34 binden fazla Kuzey Koreli, izole ülkeden Güney’e kaçtı. Geçen yıl 236 Kuzey Koreli Güney’e ulaştı; bunların yüzde 88’i kadınlardan oluşuyordu.

Pyongyang, iltica eden vatandaşlarını “insan pisliği” gibi sert ifadelerle tanımlıyor.

İki Kore teknik olarak hâlâ savaş halinde; zira 1950-53 Kore Savaşı bir ateşkes ile sona erdi, barış antlaşması yapılmadı.

Haziran ayında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, selefi Yoon Suk Yeol’e kıyasla Pyongyang’a daha yumuşak bir yaklaşım vadetti. Lee, Eylül ayında Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Kuzey ile yaşanan “kısır döngü”nü sona erdirmek için çalışacağını ve rejim değişikliği peşinde olmayacağını taahhüt etti.