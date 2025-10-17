Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü

Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü

Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü
"Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" kitabının yazarı Güney Koreli Baek Sehee, hakkında ölüm iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Depresyonla mücadelesini samimi bir dille kaleme alan yazarın sağlık durumuna ilişkin detaylar merak ediliyor.

Baek Sehee, "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" adlı eseriyle tanınan Güney Koreli bir yazardır. 

Yazarın bu kitabının devam niteliğindeki "Ölmek İstiyorum Ama Hâlâ Tteokbokki Yemek İstiyorum"adlı ikinci kitabı, 2019 yılında Korece yayımlanmıştır. 2024'te İngilizceye çevrilerek dünya çapında okurlarla bir araya geldi. 

Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü - 1. Resim

BAEK SEHEE ÖLDÜ MÜ?

Güney Koreli yazar Baek Sehee, 35 yaşında hayatını kaybetti. Sehee'nin beyin ölümünün ardından kalp, akciğer ve böbreklerini bağışladığı duyuruldu.

"Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum"kitabıyla kısa sürede milyonlarca okura ulaşan Baek Sehee'nin ölüm haberi sevenlerini üzdü. 

Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü - 2. Resim

BAEK SEHEE NEDEN ÖLDÜ?

Kore Organ Bağış Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Baek Sehee, Gyeonggi Eyaleti’ndeki Goyang Ulusal Sağlık Sigortası Ilsan Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak ölüm nedeni hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Baek Sehee'nin neden öldüğü şu an için bilinmemektedir. Ölüm nedenine ilişkin detayların paylaşılmazken, yazarın uzun süredir depresyonla mücadele ettiği biliniyordu.

Baek Sehee öldü mü, neden öldü? Dünyaca ünlü Güney Koreli yazar sevenlerini üzdü - 3. Resim

BAEK SEHEE KİMDİR?

Güney Koreli yazar Baek Sehee, 1990 Seul doğumlu olup yazarlık eğitimi almıştır ve beş yıl yayınevinde çalıştı. Depresyonla mücadelede anlattığı  "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" ve devam kitabıyla dünya çapında tanınmıştır.

