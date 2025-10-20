Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'ı yağmur vurdu! Heyelan sonrası otoyolda ulaşım durdu

Hatay'ı yağmur vurdu! Heyelan sonrası otoyolda ulaşım durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

