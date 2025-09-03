Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi
Osmaniye'de otogara tüfekle gelen bir adam, kızını yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde korkunç bir olay yaşandı.
KIZINA ATEŞ AÇTI
Otogara elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
