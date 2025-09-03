Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde korkunç bir olay yaşandı.

KIZINA ATEŞ AÇTI

Otogara elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.