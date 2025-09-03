Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi

Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Osmaniye, Otobüs Durağı, Şiddet, Cinayet, Tabanca, Aile İçi Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de otogara tüfekle gelen bir adam, kızını yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde korkunç bir olay yaşandı.

KIZINA ATEŞ AÇTI

Otogara elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketler pazar günü kapanacak mı? TPD'den gelen talep gündemde!Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti! - 3. SayfaEkmeğin içinden çıkan "Yok artık" dedirtti!Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var - 3. SayfaGaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar varTorununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında! - 3. SayfaTorununu döven babaanne ile ilgili yeni gelişme!Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Yunus'tan acı haber geldi  - 3. SayfaGünlerdir kayıptı, acı haberi geldiYük boşalttığı sırada devrildi! Kamyon sürücüsünü kurtarmaya arkadaşlarının çabası yetmedi - 3. SayfaFeci ölüm! Arkadaşlarının çabası yetmediŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...