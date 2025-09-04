Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede...

Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda oturduğu sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından gözaltına alınan katil Mustafa Can Gül ile Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

3 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından suç aletiyle yakalanarak gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Gül'ün ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

RESTORANIN YANINDA JANDARMA KARAKOLU BULUNUYOR

Savcı Kayhan’ın hayatını kaybettiği restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

SAVCI ERCAN KAYHAN, KATİLİYLE AYNI KAREDE

Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı.

