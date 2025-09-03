İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de M.C.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. M.C.G. yakalandı.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu aksam yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan savcı olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli Mustafa Can G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş