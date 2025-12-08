Tayland ile Kamboçya arasında haftalardır tırmanan sınır gerilimi bu sabah yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Sabah erken saatlerde iki ülke karşılıklı suçlamalarda bulunurken, roketler, dronlar ve hava saldırıları bölgeyi alarma geçirdi. Çatışmalarda 1 Taylandlı asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Bangkok Post’a göre Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yerel saatle 05.00 civarında Kamboçya tarafından Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını söyledi. Tayland ordusu buna hava saldırılarıyla karşılık verdi.

Çatışmada 1 Taylandlı asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı. Sınır hattındaki köylerde panik büyürken, 385 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.

ROKETLER, DRONLAR VE SİLAHLI SALDIRILAR: BÖLGE ALARMDA

Tayland basınında, Kamboçya tarafının roketler fırlattığı, dronlar kaldırdığı ve silahlı saldırılar düzenlediği bilgileri paylaşıldı.

Kamboçya merkezli Khmer Times ise farklı bir tablo sundu. Kamboçya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Tayland ordusu F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı. Bakanlık Sözcüsü Maly Socheata, Tayland’ın saldırılarına karşılık vermediklerini, barış anlaşmasına bağlı kaldıklarını aktardı.

Socheata, Tayland’ın bazı bölgelerde tank ve zehirli gaz içeren saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü ve "Sınırdaki durumu yüksek teyakkuzda izliyoruz" dedi. Kamboçya tarafı, çok sayıda sivilin yaralandığını, bölge halkının hızla tahliye edildiğini duyurdu. Tayland’ın "yanlış bilgi yaydığı" ifadesi özellikle dikkat çekti.

MALEZYA’DAN KRİZ UYARISI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. "Derin endişe" duyduğunu söyleyen Enver, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Yeniden başlayan çatışmaların, gerilimi azaltmaya dönük tüm çabaları tehlikeye attığını hatırlattı.

Enver, Tayland ve Kamboçya’nın ASEAN’ın kritik üyeleri olduğuna vurgu yaparak taraflara "ihtiyatlı olun" çağrısı yaptı. Malezya’nın sükunetin sağlanmasına destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

"Acil öncelik çatışmanın durması, sivillerin korunması ve diplomatik zemine geri dönülmesidir" ifadeleri bölgede diplomasi arayışını öne çıkardı.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI 817 KİLOMETRELİK HATTA SIKIŞTI

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik sınır hattını paylaşan Tayland ile Kamboçya uzun süredir toprak anlaşmazlığı içinde.

28 Mayıs’ta yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından iki ülke barışçıl çözüm için mutabık kalmıştı. Ancak 24 Temmuz’da patlak veren yeni çatışma dalgasında 32 kişi öldü.

26 Ekim’de Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı törende "barış anlaşması" imzalanmıştı. Ardından iki ülke ağır silahları sınır bölgelerinden çekmeye başlamıştı.

