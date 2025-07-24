Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı! F-16 konuşlandırdılar

Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı! F-16 konuşlandırdılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı! F-16 konuşlandırdılar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tayland Kraliyet Ordusu, sabah saatlerinde Surin eyaletine bağlı Phanom Dong Rak bölgesindeki Ta Muen Tapınağı yakınlarında silahlı çatışma çıktığını duyurdu. Kamboçya güçlerinin başlattığı çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, Tayland'ın F-16 jetleri ile Kamboçya askeri mevzilerini vurduğu bildirildi.

Tayland Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Ritcha Suksuwanon, Tayland Kraliyet Ordusu Karargahı'nda yaptığı açıklamada bölgede konuşlu Tayland görev gücü biriminin sabah 07.35'te, Kamboçya tarafından geldiği düşünülen bir insansız hava aracının (İHA) Ta Muen Thom tapınağının ön cephesi yakınlarında uçtuğunu bildirdiğini belirtti. İHA çıplak gözle görülemese de, duyulabilen sesi varlığını doğruladı.

Kısa bir süre sonra, Kamboçya birlikleri Tayland ileri harekat üssü yakınlarındaki dikenli tellere doğru ilerleyerek silahlarını yerleştirdi. Aralarında roketatar (RPG) taşıyan birinin de bulunduğu altı silahlı Kamboçyalı asker, sınıra yaklaştı. Buna karşılık Tayland güçleri, sınır gözetimini artırarak ve bağırarak uyarılarda bulunarak durumu yatıştırmaya çalıştı.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı! F-16 konuşlandırdılar - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland askerlerinin çatışmayı önleme çabalarına rağmen saat 08.20 sularında Kamboçya birlikleri, Tayland üssünün yaklaşık 200 metre doğusunda, tapınağın tam karşısındaki bir mevziden ateş açtı. Tayland birlikleri saldırıya karşılık verirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAMBOÇYA MEVZİLERİ VURULDU

Tayland yaşanan gerilimin ardından karşı hareket için sınıra F-16 yerleştirdi. Yerel medyaya göre Tayland F-16 jetleri Kamboçya askeri mevzilerini vurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta zehir tacirlerine büyük darbe! 144 kilogram uyuşturucu ele geçtiBugün hangi yollar trafiğe kapalı, kaç gün sürecek? 24 Temmuz trafiğe kapalı yollar listesi paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mecliste akılalmaz olay! Rus milletvekili ölümünden sonra 11 kez oy kullandı - DünyaMecliste akılalmaz olay! Rus milletvekili ölümünden sonra 11 kez oy kullandı46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu! - Dünya46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu!Trump'tan yapay zeka hamlesi! Liderlik için düğmeye bastı - DünyaTrump, yapay zeka için harekete geçti! Üç kritik adımABD basını yazdı: Trump’ın ismi Epstein belgelerinde geçiyor - DünyaTrump’ın ismi Epstein belgelerinde geçiyorABD 322 milyon dolarlık satışı onayladı! Ukrayna'ya büyük askeri destek - DünyaABD 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı!Anlaşmaya itiraz ettiler! Netanyahu hükümeti ateşkesi baltalıyor - DünyaNetanyahu hükümeti ateşkesi baltalıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...