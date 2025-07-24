Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktı! F-16 konuşlandırdılar

Tayland Kraliyet Ordusu, sabah saatlerinde Surin eyaletine bağlı Phanom Dong Rak bölgesindeki Ta Muen Tapınağı yakınlarında silahlı çatışma çıktığını duyurdu. Kamboçya güçlerinin başlattığı çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, Tayland'ın F-16 jetleri ile Kamboçya askeri mevzilerini vurduğu bildirildi.

Tayland Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Ritcha Suksuwanon, Tayland Kraliyet Ordusu Karargahı'nda yaptığı açıklamada bölgede konuşlu Tayland görev gücü biriminin sabah 07.35'te, Kamboçya tarafından geldiği düşünülen bir insansız hava aracının (İHA) Ta Muen Thom tapınağının ön cephesi yakınlarında uçtuğunu bildirdiğini belirtti. İHA çıplak gözle görülemese de, duyulabilen sesi varlığını doğruladı.

Kısa bir süre sonra, Kamboçya birlikleri Tayland ileri harekat üssü yakınlarındaki dikenli tellere doğru ilerleyerek silahlarını yerleştirdi. Aralarında roketatar (RPG) taşıyan birinin de bulunduğu altı silahlı Kamboçyalı asker, sınıra yaklaştı. Buna karşılık Tayland güçleri, sınır gözetimini artırarak ve bağırarak uyarılarda bulunarak durumu yatıştırmaya çalıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland askerlerinin çatışmayı önleme çabalarına rağmen saat 08.20 sularında Kamboçya birlikleri, Tayland üssünün yaklaşık 200 metre doğusunda, tapınağın tam karşısındaki bir mevziden ateş açtı. Tayland birlikleri saldırıya karşılık verirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAMBOÇYA MEVZİLERİ VURULDU

Tayland yaşanan gerilimin ardından karşı hareket için sınıra F-16 yerleştirdi. Yerel medyaya göre Tayland F-16 jetleri Kamboçya askeri mevzilerini vurdu.