İstanbul Çekmeköy yangın son dakika: Yangın neden çıktı, söndürüldü mü?

İstanbul Çekmeköy'de yer alan sünger fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevler kısa sürede şiddetini artırdı. Çekmeköy yangınına dair son dakika gelişmeler kamuoyunca yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ‘Çekmeköy yangını neden çıktı, söndürüldü mü?’ sorusuna cevap arıyor.

İstanbul Çekmeköy'de bir sünger fabrikası cayır cayır yandı. Fabrikada alevlerin yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Yangına dair son dakika gelişmeler takip ediliyor.

ÇEKMEKÖY YANGIN SON DAKİKA

Çekmeköy Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın, fabrikadaki kimyasal maddelerin yanmasıyla şiddetini artırdı. İhbar üzerine bölgeye Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre belediyeler su tanklarıyla çalışmalara destek verdi. TOMA araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

ÇEKMEKÖY YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ÇEKMEKÖY YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Fabrika yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla çevredeki mesire alanı, yerleşim yerleri ve at çiftliğine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.