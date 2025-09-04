CHP'de dananın kuyruğu o gün kopacak! Gürsel Tekin il başkanlığına gidecek

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kararı tanımayacaklarını duyurmuştu.

GÜRSEL TEKİN İL BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Ancak Özel ise Gürsel Tekin'i partiden ihraç edeceklerini söyledi. Tekin de buna karşılık olarak "Hukuken il başkanıyım" cevabını verdi.

Gürsel Tekin

PAZARTESİ İL BAŞKANLIĞINA GİDECEK

CHP, dün akşam İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasına itiraz ederken Tekin'den yeni bir açıklama geldi. Sözcü'ye konuşan Tekin, pazartesi günü il başkanlığı binasına gideceğini duyurdu.

Tekin bunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik'ten randevu isteyeceğini söyledi.