Siyaseti bırakıyor! Süleyman Soylu'dan net mesaj... Bu defa tarih verdi

Siyaseti bırakıyor! Süleyman Soylu'dan net mesaj... Bu defa tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleyman Soylu, Siyaset, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialara ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyaseti bırakacağı konusuna da değinen Soylu, vekillik döneminin bitişini işaret etti. İşte detaylar.

İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Adem Metan'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIM NEREYE İŞARET EDERSE ORADAN GİDERİM"

Bakanlığı döneminde ve sonrasında sık sık muhalefetin hedefinde yer alan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini yineledi. Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında. Türkiye kendi uçağını yapmalıdır. Kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Ve aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan olmazsa bunu Türkiye'ye bunu tamamlatmazlar.

Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ya rezil olurdu ya esir olurdu. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim" dedi.

Siyaseti bırakıyor! Süleyman Soylu'dan net mesaj... Bu kez tarih verdi - 1. Resim

SOYLU'NUN UNUTAMADIĞI TELEFON

Siyaseti bırakacağına yönelik açıklamaları sorulan Soylu, vekillik dönemini işaret ederek şunları söyledi: "Bakanlığım sonrasında birçok telefon aldım. Bunlardan en etkilendiğim Trabzon Kurucu il Başkanı Ali Rıza Akdeniz; 'Dünyaya geldiğine değdi, çok zor bir dönemde zor bir görev yaptın. Allah razı olsun' dedi. Bu her şeye değen bir cümle oldu. Allah'a şükürler olsun bize bu ülkeye hizmet etme fırsat verdi.

SİYASETİ NE ZAMAN BIRAKACAK?

Siyaset dönem işidir, birçok denklemin bir araya gelmesi lazım. Devletime, pozisyonumdan bireysel kapasitemden benden beklenilenden fazlasıyla hizmet ettim. Bunun rahatlığı içindeyim. Siyasetteki aktiflik dönemim, milletvekilliği dönemim ne zaman biterse o zaman bitecek. Kafidir. Ancak lider liderim, davası davam... Burada benim farklı bir düşüncem söz konusu değildir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

