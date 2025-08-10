Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek

Dünya, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın UEFA'ya tepkisini konuşuyor. UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah'tan çok konuşulacak bir karşılık geldi.

Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla UEFA'ya bir soru yönelterek "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

BİR DESTEK DE SOYLU'DAN

Salah'ın bu paylaşımı milyonlarca etkileşim alırken, bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Mısırlı yıldızın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." denilmişti.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.