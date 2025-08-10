Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek

Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını terleten Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki gösterdi. Milyonlarca etkileşim alan paylaşıma bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

Dünya, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın UEFA'ya tepkisini konuşuyor. UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah'tan çok konuşulacak bir karşılık geldi.

Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla UEFA'ya bir soru yönelterek "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek - 1. Resim

BİR DESTEK DE SOYLU'DAN

Salah'ın bu paylaşımı milyonlarca etkileşim alırken, bir destek de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Mısırlı yıldızın paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

Süleyman Soylu'dan yıldız futbolcu Salah'ın paylaşımına destek - 2. Resim

İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." denilmişti.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

