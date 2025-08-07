Ballon d'Or ödülü için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncu 'Altın Top' listesinde

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu.

PSG'DEN 9 OYUNCU YER ALIYOR

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklanan 30 kişilik listede; UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi başta olmak üzere 9 oyuncu yer aldı.

SON KAZANAN RODRİ OLMUŞTU

Ödülü son olarak Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri kazanmıştı.

Adaylar şöyle: