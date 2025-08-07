Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ballon d'Or ödülü için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncu 'Altın Top' listesinde

Ballon d'Or ödülü için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncu 'Altın Top' listesinde

Son olarak Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'ye verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan PSG'den 9 futbolcu listede yer aldı.

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu.

PSG'DEN 9 OYUNCU YER ALIYOR 

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklanan 30 kişilik listede; UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi başta olmak üzere 9 oyuncu yer aldı.

SON KAZANAN RODRİ OLMUŞTU

Ödülü son olarak Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri kazanmıştı.

Adaylar şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha (PSG), Denzel Dumfries, Lautaro Martinez (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane, Michael Olise (Bayern Münih), Robert Lewandowksi, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Virgil van Dijk (Liverpool), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

