İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafriyat kamyonu, kavşaktan çıkan başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde kavşaktan çıkarak Esenyurt yönüne gitmeye çalışan Şahin Tezel yönetimindeki 34 HTU 28 plakalı kamyona, Hadımköy istikametinde seyir halinde olan Yunus Emre Dilli kontrolündeki 34 VR 7002 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Çarpmanın etkisiyle Tezel araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki kamyon çarpıştı, sürücü araçta sıkıştı

KIRMIZI IŞIKTA DURMAMIŞ!

Hafriyat kamyonu sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak yola devam ettiği ve bu nedenle kazanın meydana geldiği görgü tanıkları tarafından iddia edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun hasar görmesi sonucu yola yakıt döküldü. Yol bakım ve itfaiye ekipleri, olası kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili kapsamlı inceleme başlatırken. Caddenin Hadımköy istikameti trafiğe tamamen kapandı. Ekiplerin kamyonları kaldırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

GÖZDE NUR BAYAR

