Zirveden kâr satışları geldi! 6 maddede altın fiyatları neden yükseldi? 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları bu hafta küresel piyasalara damga vururken, ons dünkü işlemlerde 3.578 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirve seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde ise ons 3.530 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İç piyasada işlem gören 4 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 4.670 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da dün 4.736 TL ile rekor seviye görülmüştü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 4.715 TL ve çeyrek altın fiyatı 7.690 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarını destekleyen 6 ana madde şöyle öne çıkıyor:

1-FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

ABD’de özellikle istihdam piyasasından gelen zayıf verilerle birlikte, FED’den 17 Eylül’deki toplantıda en az 25 baz puanlık indirim bekleniyor. FED Guvernörü Christopher Waller ise önümüzdeki aylarda “birden fazla faiz indirimi olabileceğini” söyledi.

2-ABD HÜKÜMETİ-FED GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump ve ekibi, sıklıkla FED’i eleştirerek “faiz indirimi” çağrısı yapıyor. Son olarak Trump’ın, FED üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, merkez bankasının bağımsızlığı konusundaki tartışmaları da artırdı.

3-ABD’NİN BÜTÇE AÇIĞI

ABD’de Trump döneminde hayata geçirilen geniş kapsamlı vergi indirimleri ve harcama artışlarının, 2026-2035 döneminde kümülatif bütçe açığını 22,7 trilyon dolara taşıyabileceği hesaplanıyor. ABD'ye yönelik mali endişeler güvenli liman alımlarını destekliyor.

4-KÜRESEL TİCARET VE TARİFELER

ABD yönetimi tarafından, dünyanın birçok ülkesine karşı uygulamaya alınan yeni gümrük tarifeleri, küresel ekonominin geleceğine yönelik belirsizlikleri de artırarak, sarı metali öne çıkarıyor. Son olarak Hindistan’a uygulanan toplam tarife oranı %50’ye çıkarılmıştı. Öte yandan ABD mahkemeleri ise bazı tarifelerin uygulanmasını durdurma kararı almıştı.

5-JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünyada devam eden jeopolitik riskler de altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna ateşkesi için küresel çabaların artmasına rağmen savaşın devam etmesi, kısa vadede barış umutlarını zayıflattı. Gazze’deki belirsizlikler de jeopolitik risk olarak masada kalmaya devam ediyor.

6-MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI

2023 ve 2024’te bin tondan fazla alım yapan merkez bankalarının, bu yıl da yüklü altın talebi devam ediyor. 2025 yılında alımların 900 tona ulaşabileceği öngörülüyor. Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirme politikası ve bu yıl dolar endeksinde yaşanan gerileme de altın fiyatlarına ivme kazandırıyor.