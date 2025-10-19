Savaş bitmeden salgın başladı! Kolera ülkeyi ele geçirdi, 3000'den fazla ölü var

Sudan’da savaşın ortasında yayılan kolera salgını, insani krizi daha da derinleştirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), ülkede 3.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 120.000’den fazla vakanın tespit edildiğini açıkladı.

SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜZDE 75'İ TAHRİP OLDU

UNOCHA, X hesabından yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışmalarda sağlık tesislerinin yüzde 75’inin kullanılamaz hale geldiğini paylaştı.

Açıklamada, “Yağmur mevsimi devam ederken sürdürülebilir finansman eksikliği, müdahale çabalarını tehlikeye atıyor” ifadeleri yer aldı.

DARFUR'DA TABLO DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Haziran ayında başlayan salgın, özellikle Darfur bölgesinde hızla yayılıyor.

Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteci Kampları Genel Koordinasyonu Sözcüsü Adam Regal, son iki gün içinde yalnızca Darfur’da 25 kişinin öldüğünü belirtti.

Regal, Tawila kasabasında 5.417 vaka ve 78 ölüm kaydedildiğini, yalnızca geçen Pazar günü 58 yeni enfeksiyonun tespit edildiğini söyledi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE ÖLÜMCÜL SALGIN

Sudan’daki iç savaş, 15 Nisan 2023’te Ordu Komutanı Abdel Fattah al-Burhan ile RSF lideri Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) arasında patlak vermişti.

O tarihten bu yana milyonlarca Sudanlı evlerinden oldu, sağlık hizmetleri çöktü ve ülke dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor.

BM: FİNANSMAN YETERSİZLİĞİ KRİZİ BÜYÜTÜYOR

Birleşmiş Milletler yetkilileri, kolerayla mücadelede acil uluslararası finansman gerektiğini yineledi.

Savaş, yağmur mevsimi ve altyapı çöküşü birleşince, temiz suya erişimin neredeyse imkansız hale getirdi.

SUDAN HALKI ÇARESİZ: NİL NEHRİ TAŞTI, KÖYLER SULAR Altında

1 Ekim 2025’te Nil Nehri’nin taşması sonucu Hartum yakınlarındaki Wad Ramli köyü sular altında kaldı. Köy sakinleri, eşyalarını taşımak için mavnalar kullanmak zorunda kaldı.

Salgının, taşkın sularla birlikte yeni bölgelere sıçrama riski bulunuyor.