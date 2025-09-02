Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Özgür Özel'den 'CHP'deki İstanbul depremi' sonrası ilk adım: İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edildi

Özgür Özel'den 'CHP'deki İstanbul depremi' sonrası ilk adım: İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiğini açıkladı. CHP İstanbul il yönetimi ile İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmasına ilişkin konuşan Özel "Bunu bekliyorduk. Haberdardık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul il yönetimi ile CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasına ilişkin konuştu. 

Özel "Bunu bekliyorduk. Haberdardık. Ankara'da 6 İstanbul'da 4 dava var. Bu dava 4 davanın birleşimi. Ankara'da da 6 davanın birleşiminden dava yürüyor" dedi. 

Özgür Özel'den 'CHP'deki İstanbul depremi' sonrası ilk adım: İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edildi - 1. Resim

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Özel, Özgür Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin için "Görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik" açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'den 'CHP'deki İstanbul depremi' sonrası ilk adım: İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edildi - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor...

