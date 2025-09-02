Özgür Özel'den 'CHP'deki İstanbul depremi' sonrası ilk adım: İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin partiden ihraç edildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiğini açıkladı. CHP İstanbul il yönetimi ile İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmasına ilişkin konuşan Özel "Bunu bekliyorduk. Haberdardık" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul il yönetimi ile CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasına ilişkin konuştu.
Özel "Bunu bekliyorduk. Haberdardık. Ankara'da 6 İstanbul'da 4 dava var. Bu dava 4 davanın birleşimi. Ankara'da da 6 davanın birleşiminden dava yürüyor" dedi.
GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Özel, Özgür Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanı görevine getirilen Gürsel Tekin için "Görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru