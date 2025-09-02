Gürsel Tekin ilk kez TGRT Haber'e konuştu! "CHP'yi CHP'liler yönetecek"

Şaibeli kurultay davasına adım adım gidilirken CHP'nin İstanbul yönetimi görevden alındı. İl başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirildi. 196 delegeyle beraber görevden alınan Özgür Çelik, "Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum" açıklamasını yaptı.

TGRT Haber'de konuyla ilgili konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara'da da benzer bir iptal kararı çıkmasını beklendiğini şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul delegeleri tedbiren görevden alındı. Kayyıma teslime etmeyiz diyorlardı. Bakalım öyle şeyler olacak mı? Gürsel Tekin'i parti binasına sokacaklar mı göreceğiz. Bugün MYK toplanıyor. Birazdan açıklama yapacaklar"

Öte yandan Gürsel Tekin'le konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş da atanan heyetin kayyım değil çağrı heyeti olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bu çağrı heyetinin görevi, 15 Eylül'de Ankara'daki mahkeme netleştiğinde, iptal kararı çıkarsa.. Ben çıkmasını bekliyorum. 196 delegenin delegeliği iptal edildiğinde ve delegeler büyük kurultayda seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği için seçim iptal edilir. İkincisi bu olağan kurultaya gölge düşmüştür, ve kriminal hale gelmiştir. Seçime hile karıştırıldı.

Burada bir mahkeme kararı var, delegelerin iradesinin sakatlandığına yönelik tespitler var."

"BENİM İÇİNDE SÜRPRİZ OLDU"

Gürsel Tekin'in haberi TGRT Haber ekranlarından öğrendiğini söyleyen Yarkadaş, Tekin'le aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Gürsel Tekin, şunu söyledi:

Kanallarda dolaşırken Fatih Atik'i ekranda gördüm, gözüm takıldı. Ne oldu diye baktığımda. Haberi duyurduğunu işittim. Benim ismimi söyledi. Ben de haberi TGRT Haber'den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIM"

Heyetteki isimleri görünce gayet olumlu tercih yapıldığını düşündüm. Böyle bir çağrı heyetinde yer almayı ve elimi taşın altına koymayı da uygun buluyorum. Elimi taşın altına koyacağım. CHP'yi adliye koridorlarından çıkartacak olan süreçte üzerime düşen ne varsa yapacağım.

CHP'nin uzun süredir adliye koridorlarına düşürülmesine Aziz İhsan Aktaş ve benzeri isimlerle anılmasına zaten benim gönlüm razı değildi, bunun vicdani yükünü taşıyordum.

Bazı belediye başkanlarımız bununla yargılanmasına doğrusu izah etmekte zorlanıyordum. Şimdi bizim üzerimize düşen görev partimizi olağan bir kongre sürecine götürmek, tüm bu iddiaların tekrarlanmasını sağlayacak etik mekanizmayı sağlama, CHP'yi tamamen CHP'lilerin yöneteceği bir sistematiğin içine oturtmak en temel görevimizdir.

CHP bizim tabii ki her şeyimiz evimiz yuvamızdır. Yeni kongre sürecinin CHP'liler tarafından hazırlanması gayet doğaldır" dedi.