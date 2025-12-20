Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz. Hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kimseyle kriz, çatışma istemiyoruz, huzur istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, son zamanlarda Orta Doğu, Karadeniz ve Balkanlar'daki gerilimler sonrası dikkat çeken ifadelere imza atarak tüm dünyaya net mesaj verdi.

Sözlerine, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli mensupları, Pakistan heyetinin değerli üyeleri, savunma sektörümüzün kıymetli temsilcileri, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği şehir İstanbul'da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN İLE MİLGEM ANLAŞMASI

Pakistan ile 2018 yılında imzalanan 4 adet MİLGEM gemisi inşa sözleşmesi kapsamında gelinen son noktayı paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti;

Malumunuz Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere Eylül 2018 tarihinde 4 adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık. İlk gemi PNS Babür’ü 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan’a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Hayber’in teslimini yapıyoruz. Projenin 3. ve 4. gemileri Karaçi Tersanesi’nde inşa ediliyor. 3. gemi PNS Bedir’in Haziran 2026 sonunda, 4. gemi PNS Tarık’ın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde teslimi planlanıyor. En son teknolojiyle donatılmış bu gemilerin kardeş Pakistan donanmasına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"TÜRKİYE-PAKİSTAN DOSTLUĞU KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğa değinen Erdoğan, "Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir." şeklinde konuştu.

TCG HIZIR REİS VE C-159 HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada denize uğurladığımız ve bayrak çektiğimiz platformlar alın terinin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseridir. Bunların en başında havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş sonar yetenekleriyle sessiz derinliklerin milli bekçisi olacak TCG Hızır Reis denizaltımız vardır. Hızır Reis denizaltımızı bugün hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız bir başka platformumuz yeni tip çıkarma gemimiz C-159’dur. Bu platform hem askeri harekatlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında fırtınalı sularda görev yapacaktır." dedi.

"KOÇHİSAR’I MAYIS SONUNDA DONANMAMIZA KATACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem askeri harekatlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında fırtınalı sularda görev yapacaktır. ULAK, silahlı insansız deniz aracımız, bir diğer kıvanç kaynağımızdır. Dijital dönüşümün, yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAK, geleceğin harekat sahasının öncülerindendir. ULAK SİDA'nın bir başka özelliği, Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanmasıdır. Her üç deniz platformunun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. TCG Koçhisar karakol gemimiz, Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzu koruma irademizin nişanesidir. Barış zamanında milletimize hizmet edecek, kriz zamanlarında caydırıcı gücümüz olacak Koçhisar’ı Mayıs sonunda donanmamıza katacağız. Son olarak bugün ayrıca açık deniz karakol gemimiz Seferihisar'ın saç kesimini gerçekleştireceğiz."

"GÜVENLİK KUVVETLERİMİZ DESTAN YAZIYOR"

Türk tersanelerinin bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine farklı ebatta 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettiğini anımsatan Erdoğan, "Güvenlik kuvvetlerimiz kendi ürettiğimiz araç, ekipman ve mühimmatla havada, karada ve denizde adeta destan yazıyor. Sahadan aldığımız verileri titiz bir şekilde analiz ediyor, geri bildirimler ışığında mevcut teknolojimizi daha da ileri noktalara taşıyoruz. Tüm bunları yaparken doktrin ve pratik arasındaki dengeyi birbirlerini besleyecek şekilde en verimli surette tesis ediyoruz." dedi.

Mavi Vatan’da görev yapan Deniz Kuvvetleri personeline teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Türkiye için çalışan, Mavi Vatan’ın muhafazası ve gerektiğinde müdafaası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Asırlardır nazlı hilalin özgürce dalgalanması için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZU BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖRÜYORUZ"

Türk tersaneciliğinin ulaştığı noktadan gurur duyduklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı çalışanlarını tebrik ederek, "Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz." dedi.

"TÜM BU ALANLARDA ÇOK GÜÇLÜ BİR VARLIK GÖSTERİYORUZ"

Tüm dünyada marka haline gelen Türk savunma sanayisine ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayi alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz. Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz." dedi.

"DÜNYADA KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ GELİŞTİREN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araştırma geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yürütüyoruz. Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"ÇELİK KUBBE'Yİ ENVANTERİMİZE KATTIK"

4 ay önce Çelik Kubbe'yi envantere kattıklarını belirten Erdoğan, "Geçen ay insansız savaş uçağımız Kızılelma, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Ana muhalefetin 'balıklar rahatsız oluyor' diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop'ta, Kızılelma'mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi." dedi.

"TCG ANADOLU'NUN AĞABEYİ OLACAK UÇAK GEMİMİZİN İNŞASINA BAŞLADIK"

Bir diğer stratejik proje olan Bayraktar TB3'ün de envantere girdiğini söyleyen Erdoğan, "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini evet, başlattık. İnsansız araçlardan fırkateyne kadar tüm deniz platformlarında hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de dost ve müttefiklerimizin taleplerini karşılıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız, ASFAT'ımız, askeri tersanelerimiz, sivil tersanelerimiz uyum içinde, iş birliği ve güç birliği içerisinde çalışıyor; imal ve inşa ediyor, ürettikleri ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki başarıyı görmek için uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Türkiye'nin savunma sanayiinde son 23 senede katettiği mesafeyi görmek için öyle 70'leri, 60'ları deşelemeye de gerek yok. Bunun için geçtiğimiz haftalarda kamuoyumuzla paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafi... Füzelerden tüfeklere, insansız araçlardan roketlere, deniz toplarından elektronik harp sistemlerine; sektörün tamamında büyük bir dinamizm var, üretkenlik var, maşallah heyecan ve gayret var. Buradan kamu-özel ayrımı yapmadan Türk savunma sanayiinin gelişmesi ve güçlenmesi için ter döken tüm firmalarımıza, oralarda çalışan tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA YÜZDE 80 YERLİ SERMAYEYE BİZ ULAŞTIK"

Erdoğan, "Moralimizi bozmaya çalışanlara lütfen aldırmayın. Cesaretimizi kırmak için uğraşanlara lütfen prim vermeyin. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve gazete köşelerinde sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın, bunlara rağmen yaptık. Yüzde 20 yerli sermaye ile başlatıp şu anda yüzde 80 yerli sermayeye biz ulaştık. Eğer biz çalışırsak, biz hedeflerimizden kopmadan mücadele edersek evvelallah bunların hiçbiri bizim önümüzü kesemez, şevkimizi kıramaz. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlara inat, hep beraber omuz omuza verecek, çok daha kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

Bugün hem Mavi Vatan'ın güvenliği hem Pakistan’ın savunma kapasitesi açısından çok stratejik adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, "Yakın gelecekte inşallah başka müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek; karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Kendimizle birlikte komşularımızın, müttefiklerimizin ve kardeşlerimizin güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"KİMSEYLE KRİZ, ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Son zamanlarda Orta Doğu, Karadeniz ve Balkanlar'daki gerilimler sonrası önemli ifadelere imza atan Erdoğan, "Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz. Hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kimseyle kriz, çatışma istemiyoruz, huzur istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Bu önemli platformların Türk Donanması’na ve Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza, tersanelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına buradan selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Tüm gemilerimizin denizleri sakin, pruvası inşallah neta olsun."

