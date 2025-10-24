Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa > Bursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum"

Bursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum"

Bursa'nın tanınmış esnaflarından kebapçı Hüsnü Adanur'un intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Adanur'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve evinin kentsel dönüşüme alınması nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürüldü.

Bursa’da tanınmış kebap ustalarından 71 yaşındaki Hüsnü Adanur, evinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermek istedi. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir dönem Hacı Bey Kebapçısı’nın eski sahiplerinden olan Adanur’un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Ayrıca, evinin kentsel dönüşüm kapsamına alınması nedeniyle moralinin bozuk olduğu belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adanur’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililer, Adanur’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

HUZUREVİNE YERLEŞMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Hüsnü Adanur’un bıraktığı mektupta “Artık dayanamıyorum” ifadelerine yer verdiği, ayrıca bir süredir huzurevine yerleşmeyi düşündüğü iddia edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

