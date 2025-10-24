Gözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...
Aydın'da 4 yaşındaki torununun üzerine sürücüsü olmayan aracın geldiğini gören Fatma Dinç, çocuğu kurtarmak isterken feci şekilde can verdi. Yaşlı otomobilin altında kaldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşanan olayda, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.
Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.
EL FRENİNİ ÇEKMEDEN PARK ETMİŞ!
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
