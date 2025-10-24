Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...

Gözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da 4 yaşındaki torununun üzerine sürücüsü olmayan aracın geldiğini gören Fatma Dinç, çocuğu kurtarmak isterken feci şekilde can verdi. Yaşlı otomobilin altında kaldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşanan olayda, sürücüsü olmayan otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN PARK ETMİŞ! 

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Kapak olsun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varİstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi  - 3. Sayfaİstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga!Çocukların kazdığı toprak dehşeti ortaya çıkardı! Yeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdüler - 3. SayfaYeni doğan bebeği caminin bahçesine gömdülerTehdit masasında o da vardı! Aylin Arslantatar: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım - 3. Sayfa"Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım"Adıyaman’da ibretlik sahne! Baba kriz geçirdi, 5 yaşındaki çocuğu her şeyi gördü - 3. Sayfa5 yaşındaki çocuk bunları nasıl unutacak?Kayıp sanılıyordu, toprağın altından çıkmıştı! Çiğdem'in katillerine istenen ceza belli oldu - 3. SayfaÇiğdem'in katiline istenen ceza belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...