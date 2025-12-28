Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fethiyespor'da 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışma yapılıyor. Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda stat zeminin görüntüsü dikkat çekerken sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribün kurulması için çalışma yapılıyor.

13 OCAK'TA GALATASARAY AĞIRLANACAK

Muğla temsilcisi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı öncesi isyan ettiren görüntü: Sarı kırmızılı taraftarlar tepkili

PORTATİF TRİBÜN KURULUYOR

İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, lacivert-beyazlı ekip için Galatasaray'ı konuk etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

3 BİN KİŞİLİK TRİBÜN İMALATI DEVAM EDİYOR

Maç öncesi gerekli hazırlıkları yaptıklarını aktaran Yiğit, "İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin Fethiyespor'umuz ve Galatasaray'ı izlemesini istiyoruz." dedi.

Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribününün yıkıldığını kaydeden Yiğit, "Onun yerine portatif bir tribün ekleme yapmamız gerekti. 3 bin kişilik tribün imalatı devam ediyor. Pazartesi, salı gibi de tribün işi bitmiş olacak." bilgisini verdi.

TARAFTARA BİLET UYARISI

Yiğit, maçın biletlerinin sadece kulüp tarafından satıldığına dikkati çekerek, "Sosyal medya ve farklı mecralarda bilet satışı olduğu duyumunu alıyoruz. Taraftarlarımız, farklı noktalardan yapılan bilet satışlarına itibar etmesin." uyarısında bulundu.

Kurulacak portatif tribünlerle seyirci kapasitesini yaklaşık 8 bin kişiye ulaşacağını ifade eden Yiğit, "Buradaki gayemiz elbette Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda bir dünya markası olan Galatasaray ile ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamak." diye konuştu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Zeminin görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyadan tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, zeminin futbol oynamaya müsait olmadığı yönünde görüş bildirdi.

