Mehmet Uçum: Genel af değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var

AKİF BÜLBÜL ANKARA -Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, sürecin hukuku boyutuna yönelik özel kanun düzenlemesi yapılmasının uygun olacağını belirterek, “Genel kanunlar üzerinden değişiklikler yerine tüm boyutları içeren geçici süreli bir tek kanun yapmak doğru olur. Süre içerisinde başvuranlar, kanunun sağladığı imkânlarla yararlanır. Süre geçtikten sonra başvurular dikkate alınmaz. Normal hukuk süreçlerine tabi olur. TBMM’de kurulan komisyon, bir hukuk politikası raporu ortaya koyacak. Meclis de bunu bir tavsiye olarak sunacak. Komisyonda böyle bir raporun çıkması hâlinde, Meclis bakımından son derece önemli bir referansa dönüşür. Belki de Meclis’in çıkarabileceği en güçlü kanunlardan biri olabilecek. Düzenleme anayasaya da aykırı olmaz. Meclis’teki komisyonun Öcalan ile görüşmesine ihtiyaç olabilir. ‘Niçin görüşme yapılıyor?’ denmesi doğru değildir” dedi.

DEMOKRASİ ASKIDA DEĞİL