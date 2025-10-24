Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mehmet Uçum: Genel af değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var

Mehmet Uçum: Genel af değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var

Mehmet Uçum: Genel af değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programında Türkiye’nin gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye’yi terörden ilelebet kurtarma süreci olduğunu vurgulayan Mehmet Uçum, süreç kapsamında bir genel af veya infaz düzenlemesinin gündemde olmadığına dikkat çekti.

AKİF BÜLBÜL ANKARA -Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, sürecin hukuku boyutuna yönelik özel kanun düzenlemesi yapılmasının uygun olacağını belirterek, “Genel kanunlar üzerinden değişiklikler yerine tüm boyutları içeren geçici süreli bir tek kanun yapmak doğru olur. Süre içerisinde başvuranlar, kanunun sağladığı imkânlarla yararlanır. Süre geçtikten sonra başvurular dikkate alınmaz. Normal hukuk süreçlerine tabi olur. TBMM’de kurulan komisyon, bir hukuk politikası raporu ortaya koyacak. Meclis de bunu bir tavsiye olarak sunacak. Komisyonda böyle bir raporun çıkması hâlinde, Meclis bakımından son derece önemli bir referansa dönüşür. Belki de Meclis’in çıkarabileceği en güçlü kanunlardan biri olabilecek. Düzenleme anayasaya da aykırı olmaz. Meclis’teki komisyonun Öcalan ile görüşmesine ihtiyaç olabilir. ‘Niçin görüşme yapılıyor?’ denmesi doğru değildir” dedi.

DEMOKRASİ ASKIDA DEĞİL

Sürece yönelik, zaman ilerledikçe fikrî sabotajların çok artacağını, fiilî sabotajların da olabileceğini hatırlatan Mehmet Uçum, “Fikri sabotajlar bu süreç bakımından en riskli alanlardır. Geçiş sürecinin hukuki çerçevesinin ve sınırlarının çok iyi anlatılması son derece önemli. ‘Geçiş sürecinden sonra demokrasiye geçelim’ çarpıtması da söz konusu. Türkiye’de demokrasi askıdaymış gibi bir değerlendirme yapmak ciddi bir problemdir. Hukukun işlemesini demokrasi karşıtı bir yaklaşım olarak görmek hukuk devletini tanımamaktır” diye konuştu.

