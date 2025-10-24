Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kış lastiğinde tarih oyunu: Üretim tarihine dikkat! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar

Kış lastiğinde tarih oyunu: Üretim tarihine dikkat! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kış lastiğinde tarih oyunu: Üretim tarihine dikkat! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar
Lastik, Kış Lastiği, Güvenlik, Ticari Araçlar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticari araçlarda kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala piyasa hareketlendi. Birçok lastikçi eski üretim lastikleri yeni fiyatlarla piyasaya sürüyor. Uzmanlar ise en fazla bir yıl önce üretilmiş lastiklerin alınması tavsiyesinde bulunuyor...

KAAN ZENGİNLİ - Bu yıl kış lastiği uygulamasının geçen yıl olduğu gibi 15 Kasım’da başlaması bekleniyor. Lastik değişimleri ticari araçlarda zorunlu, bineklerde ihtiyari olarak uygulanıyor. Fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 30 artış görülürken, piyasada yoğunluk başlamadan uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan, mevsim değişiklikleri sebebiyle 15 Kasım’a çekilen ticari araçta kış lastiği zorunluluğu şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak. Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçlı kamyonet ve panelvanlarda kış lastiği mecburiyeti bulunurken, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araçlar için de kış lastiği tavsiye ediliyor. Yine uzmanlar, uygulamanın başlayacağı gün yaklaşmadan tedbir alınmasını, son gün yoğunluğuna bırakılmamasını öneriyor.

Kış lastiğinde tarih oyunu: Üretim tarihine dikkat! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar - 1. Resim

(Üretim tarihi burada bulunuyor. Tarih bir yıldan eskiyse almayın.)

TARİH LASTİĞİN ÜZERİNDE

Tüketici derneklerine ulaşan şikâyetler arasında eski lastikler yer alıyor. Buna göre, 2020 yılında üretildiği görülen lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satılmasının yanı sıra, depoda 5 yıldan fazla tutulmuş ve depolama şartları sağlanmamış lastiklerin satışa uygun olmadığı da uzmanların uyarılarından biri. Uzmanlar ayrıca sadece lastik değişimi değil, antifriz, akü, silecek suyu ve fren sistemlerinin kontrollerinin de yapılmasını, lastik diş derinliğinin en az 4 mm olduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.

KAMERA MECBURİYETİ

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, toplu taşıma araçları ile taksi ve dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmiş. Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi araçlarda mecburiyet yılbaşında başlayacak, aksi hâlde araçlar muayeneden geçmeyecek. Fiyatlar ise 2 bin liradan başlıyor, özelliklerine göre yükseliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Test sınavları kalkıyor mu? Bakan Tekin'den 'yapay zeka destekli açık uçlu soru' açıklamasıBursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kira gelirlerinde istisna daralıyor! 500 bin kişi yeni vergi kapsamında - EkonomiKira gelirlerinde istisna daralıyor! 500 bin kişi yeni vergi kapsamındaVergi kaçıranlara ceza yağıyor! Düşük beyanlardan 1,2 milyar tahsilat - EkonomiVergi kaçıranlara ceza yağıyor!AJet, Ankara’yı dünyaya bağlayacak! Hedef: Başkente 5 milyon turist, 5 milyar dolar gelir - EkonomiHedef 5 milyon turist, 5 milyar dolar gelirCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026 yılı kişi başı milli gelir hedefini açıklandı: Gerçekleşirse tarihte ilk olacak! - Ekonomi2026 kişi başı milli gelir hedefi açıklandı!Tarihin rekorunu kırdı, şimdi geri çekiliyor! Altında alım fırsatı mı, yoksa tuzak mı? Uzmanlar aynı şeyi söyledi - EkonomiAltında alım fırsatı mı, yoksa tuzak mı?Biden'ın kripto savaşını sona erdiren karar: Trump, Binance kurucusu CZ'yi affetti - EkonomiTrump, Binance kurucusu CZ'yi affetti
Sonraki Haber Yükleniyor...