İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı! Meteoroloji ve Valilikten art arda uyarılar
Güncelleme:
Meteoroloji, İstanbul’da etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtınayla ilgili uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, 24 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Rüzgârın ise 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günleri güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâra karşı uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği de Meteoroloji'nin açıklamasını paylaşarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
