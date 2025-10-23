Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Maç Saati, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Stuttgart'ı 1-0 devirdi. Karşılaşmanın ardından gözler ligin dördüncü haftasında oynanacak Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesine çevrildi. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yolculuğu devam ediyor. Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için şimdiden nefesler tutulurken, "Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

VİKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak.

6 Kasım 2025 Perşembe akşamı oynanacak mücadelede ilk düdük saat 23.00’te çalacak.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Ligi’nin resmi yayıncısı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 6 Kasım Perşembe 23.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
  • 27 Kasım Perşembe 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros
  • 11 Aralık Perşembe 23.00: Brann - Fenerbahçe
  • 22 Ocak 2026 Perşembe 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa
  • 29 Ocak 2026 Perşembe 23.00: FCSB - Fenerbahçe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

