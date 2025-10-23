Kadıköy'de olay çıktı! Maç sonunda saha karıştı
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'nin Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı konuk ettiği karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.
Maçın son anlarında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile Stuttgart'tan Deniz Undav arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın son düdüğü sonrası ise Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında tansiyon yükseldi.
İki takım oyunlarının dahil olmasıyla ortalık bir anda karıştı. Teknik heyetlerin araya girmesiyle kavga büyümeden yatıştırıldı.
