Fenerbahçe - Stuttgart maçında çıldırtan karar: Kırmızı kart beklentisi

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk eden Fenerbahçe, Edson Alvarez'in yerde kaldığı faul pozisyonunda kırmızı kart itirazında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayan Fenerbahçe'de oyuncular, Edson Alvarez'in yerde kaldığı pozisyon sonrası kırmızı kart itirazı yaptı.

ALVAREZ ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Müsabakanın 22. dakikasında Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Meksikalı oyuncu acılar içinde yerde kalırken Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

Bu pozisyonun ardından Edson Alvarez, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

