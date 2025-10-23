Fenerbahçe'de kritik genel kurul! Sadettin Saran'dan kongre üyelerine çağrı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, kongre üyelerine çağrıda bulundu. Kritik genel kurulda, 20 Eylül'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da reddedilen 11, 12 ve 13'üncü maddeler yeniden oylanacak.

Başkan Saran'ın açıklaması şöyle:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, 25 Ekim Cumartesi günü, kulübümüzün geleceği açısından son derece kritik bir genel kurulda bir araya geleceğiz. Bu toplantı öncesinde, sizlerle birkaç önemli hususu bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Olağanüstü Genel Kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil, Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül’de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz.

Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil, Fenerbahçe’nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek, yeni projeleri başlatmak bir yana; mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz.

Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek.

Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir.

Biliyorum, kongre üyelerimiz için de hiç kolay değil. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de; yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli.

Biz de bu sorumluluğun farkındayız.

Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız.

Sadettin Saran'dan çağrı: Kritik genel kurul öncesi kongre üyelerine seslendi - 5Anadolu Ajansı

Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki genel kurula davet ediyorum.

Gelin, bu kararı birlikte alalım.

Gelin, Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım.

İnanıyorum ki o gün, Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz.

Tüm kongre üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

İŞTE O MADDELER

11'inci madde; kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12'nci madde; kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13'üncü madde; şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.