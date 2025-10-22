Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin!

Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri

Teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin hücum hattıyla ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz ağustos ayında 5 yıllık sözleşme imzalanan Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ve milli futbolcu Oğuz Aydın hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 19 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Şampiyonluk özlemini dindirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takımın sergilediği futbol eleştirilirken; teknik direktör Hikmet Karaman'dan hücum 3'lüsüyle ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin! - 1. Resim

"OĞUZ'U OYNATACAKSIN KARDEŞİM"

Eski futbolcu Ümit Özat'ın YouTube kanalına konuk olan Karaman, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'yi kıyasladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, "İki ayağını birden kullanan, dribbling yapan, koşan, giden, gelen... Oynatacaksın kardeşim. 10 tane Nene eder Oğuz Aydın. Bunu açık net söyleyelim, Fenerbahçe taraftarı bilsin bunu" dedi.

Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin! - 2. Resim

Oğuz'un yanı sıra bir diğer milli futbolcu Kerem'i de öven Hikmet Karaman, "Hücumun diğer kanadına da Kerem Aktürkoğlu'nu koyarım. En önde de Talisca'yı serbest bırakırım. Bizim takımımız bu" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin! - 3. Resim

