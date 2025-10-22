Hikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 19 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Şampiyonluk özlemini dindirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takımın sergilediği futbol eleştirilirken; teknik direktör Hikmet Karaman'dan hücum 3'lüsüyle ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

"OĞUZ'U OYNATACAKSIN KARDEŞİM"

Eski futbolcu Ümit Özat'ın YouTube kanalına konuk olan Karaman, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'yi kıyasladı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, "İki ayağını birden kullanan, dribbling yapan, koşan, giden, gelen... Oynatacaksın kardeşim. 10 tane Nene eder Oğuz Aydın. Bunu açık net söyleyelim, Fenerbahçe taraftarı bilsin bunu" dedi.

Oğuz'un yanı sıra bir diğer milli futbolcu Kerem'i de öven Hikmet Karaman, "Hücumun diğer kanadına da Kerem Aktürkoğlu'nu koyarım. En önde de Talisca'yı serbest bırakırım. Bizim takımımız bu" ifadelerini kullandı.