Bilecik'te direksiyon sınavındaki aday sürücü dehşeti yaşattı. Sınav esnasında başka bir otomobile çarpan sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Bilecik-Osmaneli yolu Abdulhamit Bulvarı Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. isimli aday sürücü, sürücü eğitmeni A.T., sınav komisyon üyeleri S.S. ve A.F. eşliğinde direksiyon sınavına girdi.

Sınav esnasında Z.B.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Y.Ç. idaresindeki SUV tipi otomobille çarpıştı.

KOMİSYONU DAĞITTI!

Kazada Z.B., A.T., S.S. ve A.F. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

