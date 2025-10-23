Kerem Aktürkoğlu'ndan 9 yıl sonra bir ilk: Mehmet Topal detayı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart ile Kadıköy'de kozlarını paylaşırken ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Sarı lacivertliler, Stuttgart karşısında 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

GOLLERİN TAMAMI AVRUPA'DA

Kerem Aktürkoğu, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3 gole ulaşırken bu gollerin tamamını Avrupa'da kaydetti. Milli yıldız, daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında 2 kez ağları sarsmıştı.

9 YIL SONRA BİR İLK

OPTA verilerine göre; Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu oldu.

SZYMANSKİ'DEN KEREM SEVİNCİ

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde, yedek kulübesindeki Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin de milli futbolcunun gol sevincini yapması dikkat çekti.

EN YÜKSEK ŞUT SAYISI

Öte yandan Fenerbahçe, Stuttgart maçının ilk yarısında 7 isabetli şut çekti.

Sarı lacivertli ekip, bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresindeki en yüksek sayısına ulaştı.