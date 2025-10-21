Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi yolculuğu devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligin üçüncü haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Kanarya dev mücadele öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, "Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Mücadelede Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe-Stuttgart maçı, UEFA Avrupa Ligi’nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ