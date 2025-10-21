Yüzlerce kişi hastanelik olmuştu! 'Döner skandalı' davasında karar çıktı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk döner yemesinden zehirlenmesine ilişkin davada, 7 aydır tutuklu bulunan sanıklar yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanıklara toplam 4 yıl 2 ay hapis ve 83 bin 300’er lira idari para cezası verdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 999 kişinin tavuk döner yemesinin ardından zehirlenmesine ilişkin davaKörfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. İşletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y., kimseye isteyerek zarar vermediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatı, işletme sahibinin çocuğu ve çalışanının da aynı döneri yiyip hastaneye başvurduğunu belirterek, müvekkillerinin kimseyi zehirleme niyetinin bulunmadığını savundu. Avukat ayrıca, sanıkların 7 aydır tutuklu olduğunu ve cezanın alt-üst sınırı dikkate alındığında yeterince tutukluluk süresi geçirdiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanıkları “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 1’er ay, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçundan da 2 yıl 1’er ay hapis ve 83 bin 300’er lira idari para cezasına çarptırdı. Tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak, sanıklar yurt dışı yasağı koşuluyla tahliye edildi.

Olay, 1 Nisan’da Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir dönercide yaşanmış, 999 kişi zehirlenerek hastanelere başvurmuştu. İşletme de tedbir amaçlı mühürlenmişti.

