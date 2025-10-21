Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon için geri sayım!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon için geri sayım!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon için geri sayım!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil oluyor. Osman Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağı belirtilirken, "Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey hikayeye dahil olurken, Mert Yazıcıoğlu, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen ve Şükrü Özyıldız gibi oyuncular da kadroda yer aldı. Dizinin Kuruluş Orhan adıyla ekranlara dönmesi beklenirken, "Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ATV’nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için heyecan dorukta. İzleyicilerin yeni bölümlerini merakla beklediği dizi, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 194. bölümüyle tamamlayarak sezon finali yapmıştı.

Geçmiş sezon takvimlerine göre, Kuruluş Osman dizisinde 7. sezon 195. bölümün 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin yeni sezonunda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstlenirken, kadroya birçok tecrübeli oyuncu dahil oldu.

Dizide rol alacak oyuncular arasında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler bulunuyor.

