Haberler > Yaşam > İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken, uzun bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu 80’e ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı - 1. Resim

Sürücüler, D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar, evlere gitmek için uzun süre bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

