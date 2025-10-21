Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi: "15 dakikalığına meşhur oldum"

Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi: "15 dakikalığına meşhur oldum"

- Güncelleme:
Antalya'da apron işçisi Mustafa Arslan'nın, sosyal medyada paylaşılan videosu milyonlarca defa izlendi. Video hakkında ilk kez konuşan Arslan, "Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış." dedi.

Antalya Havalimanı’nda bagaj yüklemesi sırasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken apron işçisi Mustafa Arslan’ın görüntüleri, bir turistin sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi!

HESABININ ADINI DEĞİŞTİRDİ 

Arslan, "Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti" şeklinde konuştu. Arslan olayın ardından sosyal medya hesabının ismini de 'cilveli rampacı' olarak değiştirdi.

Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi!

Antalya Havalimanı’nda TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki ramp işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik hareketlerle bir yolcunun ilgisini çekti. Almanya’ya yapılan uçuşta valizleri özenle yerleştiren Arslan’ın neşeli tavırları, uçak içerisindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve milyonlarca kez izlendi.

Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi!

"ASIL ANIYI HANIMEFENDİ BİZE BIRAKTI"

Videonun yayılmasıyla telefonlarının susmadığını söyleyen Arslan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

7 yıldır havalimanında valiz atma görevlisiyim. Evliyim, dört çocuk babasıyım. İşimi severek memnuniyetle yapıyorum. Videonun çekildiği gün yine her zamanki gibi çalışıyorduk. Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Güler yüzlülükle, neşeyle çalıştım. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Gece vardiyadan çıktım, sabah telefonum çalmaya başladı. Öğlene kadar yaklaşık bin çağrı oldu. İnternete baktığımda videonun viral olduğunu gördüm, çok sevindim.

Antalya'daki 'cilveli rampacı' milyonlarca defa izlendi!

"KENDİMİ BİR AN ÜLKE GÜNDEMİNDE BULDUM"

Kendisini bir anda ülke gündeminde bulduğunu dile getiren Arslan, "Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti. Çok memnunum, çok güzel yorumlar aldık. İşimiz çok zor, ağır ama severek yaptığım için kolay geliyor. Arkadaşlarım da beni güler yüzlü, neşeli biri olarak tanır. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" dedi.

