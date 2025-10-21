Barajdaki seviye 7'ye gerilemişti! Kente yağan yağmur, vatandaşın yüzünü güldürdü

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Kentte 2024 yılına göre etkili olan yağış 2025 yılında yüzde 66 oranında geriledi. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin su kaynağı olan Karaçay Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7'ye gerilemişti. Hatay'ın kıyı ilçeleri başta olmak üzere kentte 2 gündür etkili olan yağışlı hava ilde olumsuzluklara neden olurken, vatandaşların ise yüzünü güldürdü.

"BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİ SIFIR NOKTASINA GELDİĞİ BU ZAMANDA, YAĞMUR YAĞMASINA SEVİNDİK"

Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı zamanda bu yağmurların sevindirdiğini ifade eden Hasan Şahin, "Bu yıl çok kurak geçti. Hatay'da son 65 yılının en kurak yılını yaşıyorduk. Su sıkıntısı çekiyorduk ve çok şükür ekim ayı bereketiyle geldi. Bu bereketli yağmurlarla su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu yağmurlardan memnunuz. Yağmur Allah'ın bir rahmetidir. Uzun zamandır yağmurları bekliyorduk. Son zamanlarda su sıkıntısı çektiğimiz ve barajlarımızdaki su seviyelerinin sıfır noktasına geldiği bu zamanda, yağmurların yağması bizi sevindirdi. İnşallah yağmurlar bu şekilde devam eder ve kuraklık çekmeyiz." dedi.

"ÖNCEDEN SU SIKINTILARI ÇEKİYORDUK"

Son günlerde çok bereketli yağmurlar yağdığını ve sevindiklerini söyleyen Belgin Aygün de şu ifadeleri kullandı: