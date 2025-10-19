Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Batman’da baraj kapaklarının açılması ve suyun aniden yükselmesi sonucu 3 kişilik aile, suyun ortasında mahsur kaldı. Vatandaşlar Batman Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.
Batman’ın Samanyolu köyü civarında piknik yapan 2 kişilik aile, Malabadi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla bölgede mahsur kaldı.
SU ANİDEN YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
Anne, baba ve çocuktan oluşan aile, barajdan gelen suyun hızla yükselmesiyle nehir kıyısında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar botla aileye ulaşarak, güvenli bir noktaya taşıdı.
Kurtarma operasyonunun ardından ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara nehirdeki ani su yükselmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş