Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi

Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi
Batman, Kurtarma, Bot, AFAD, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da baraj kapaklarının açılması ve suyun aniden yükselmesi sonucu 3 kişilik aile, suyun ortasında mahsur kaldı. Vatandaşlar Batman Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Batman’ın Samanyolu köyü civarında piknik yapan 2 kişilik aile, Malabadi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla bölgede mahsur kaldı.

SU ANİDEN YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

Anne, baba ve çocuktan oluşan aile, barajdan gelen suyun hızla yükselmesiyle nehir kıyısında sıkıştı.

Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar botla aileye ulaşarak, güvenli bir noktaya taşıdı.

Baraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi - 2. Resim

Kurtarma operasyonunun ardından ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara nehirdeki ani su yükselmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımından ilk sonuçlar geldiArda Turan'a bir şok daha: Çifte kâbusu yaşadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yurdu soğuk ve yağışlı hava saracak! 7 kent için sarı kodlu uyarı - YaşamMeteoroloji 7 kente 'hazır olun' dedi!Şanlıurfa'da para çekmek isteyen iki genç tomarla para buldu! Sahibini arıyorlar - YaşamPara çekmek için gittiler, tomarla buldular!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andı - YaşamErdoğan, Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde andıHatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! - YaşamSon 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttuGölhisar'ın gözdesi! Lezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor - YaşamLezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyorDepremden sonra kendini mağaraya kapamıştı! Hayatı, eline 2,5 sene sonra gelen kağıtla değişti - YaşamTüm düzeni bir kağıtla değişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...