Batman'da yangın faciası! Binadaki yatalak hasta kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi. 8 katlı binanın 4. katında çıkan yangında dairede bulunan yatalak hasta kurtarılamadı.

Batman'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan 77 yaşındaki yatalak adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan konutlardaki 8 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Batman'da yangın faciası! Binadaki yatalak hasta kurtarılamadı - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler üst katlarda dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirdi. Dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

77 YAŞINDAKİ YATALAK HASTA KURTARILAMADI 

Yangın çıkan evde bulunan 1 çocuk, 1 kadın ve 77 yaşındaki yatalak hasta ekipler ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılarak Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdulmenaf Görnü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın kontrol alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

