Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi

Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı, Bayern Münih’i devirdi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in beşinci haftasında Bayern Münih’i 88-73 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-73 yendi.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ile yöneticilerden Taner Sönmezer ve Adem Köz de yerinde takip etti.

Futbol A Takımı'ndan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Kerem Aktürkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un 3. yaş günü kutlandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Jantunen'in 3. dakikadaki üçlüğüyle ilk sayılarına ulaşan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada Onuralp Bitim'in basketiyle beraberliği yakaladı: 8-8. Periyodun son bölümünde üst üste 2 dış isabet bulan konuk ekip, çeyreği 20-14 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna daha iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Wilbekin'in üç sayılık isabetiyle eşitliği (24-24) sağladı. Taraftarının da desteğiyle savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, 14. dakikada Baldwin ile öne geçti: 26-24. Rakibini ilk 6 dakikada 7 sayıda tutan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

İkinci yarıdaki üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada Melli'nin pota altı isabetiyle farkı çift hanelere (55-45) yükselttiği karşılaşmada final periyoduna 16 sayı farkla 62-46 üstün girdi.

Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve farkı 26 sayıya (72-46) kadar yükselten Fenerbahçe Beko, parkeden 88-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko böylece 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hükümet kapanması nedeniyle 46 bin ABD askerinin maaşı ödenemeyebilir!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 FIFA Dünya Kupası’na yoğun ilgi: Bir milyonun üzerinde bilet satıldı - SporBir milyonun üzerinde bilet satıldıAntalyaspor hakem atamalarına patladı, TFF'ye sert çıktı! "Bu hafta dikkatlice izleyeceğiz" - SporAntalyaspor hakem atamalarına patladı!Fenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyor - SporFenerbahçe'den kombine bilet kararı: Yeniden satışa çıkıyorFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı! - SporFenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrıldı!Galatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL! - SporGalatasaray – Bodo/Glimt maç biletleri satışta: En pahalı bilet 40 bin TL!UEFA, Juventus’a Finansal Fair Play soruşturması başlattı! - SporUEFA, Juventus’a Finansal Fair Play soruşturması başlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...