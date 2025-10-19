Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bulunan Sarıseki Kanyonu'nda yer alan şelale ve dere, kentte yaşanan olağanüstü kuraklıkla birlikte yok oldu. Son 65 yılın en kurak dönemini geçiren bölgedeki alabalık tesisi de kapandı. Vatandaşlar doğa harikasının yeniden hayat bulmasını bekliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.

ALABALIK TESİSİ KAPANDI

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte, Sarıseki Kanyonu bölgesinde faaliyet gösteren alabalık tesisi de su olmayınca kapandı.

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! - 1. Resim

"SARISEKİ KANYONU'NUN TEKRAR ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

62 yaşındaki işletmeci Mehmet Atahan, kuraklıktan dolayı iki yıldır alabalık tesisinin kapalı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 16 yıldır alabalık restoranı işletiyordum. Ancak iki yıldır su tamamen çekildi, işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Burası insanların huzur bulduğu, doğayla iç içe vakit geçirdiği bir yerdi. Şimdi ise ördeklerin, kuşların bile içecek suyu kalmadı. Bu durum hepimizin içini acıtıyor. Burada çalışan herkes ekmeğinden oldu. DSİ veya ilgili kurumların buraya bir yer altı su kuyusu açmasını istiyoruz. Çünkü duyduğumuza göre beş-altı metre derinlikte su bulunabiliyor. Eğer destek verilirse bu kanyonu yeniden canlandırabiliriz. Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olan Sarıseki Kanyonu'nun tekrar eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz."

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değiştiKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı! Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gölhisar'ın gözdesi! Lezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyor - YaşamLezzeti damak çatlatıyor: Yiyen bir daha yiyorDepremden sonra kendini mağaraya kapamıştı! Hayatı, eline 2,5 sene sonra gelen kağıtla değişti - YaşamTüm düzeni bir kağıtla değişti!Fabrika gibi okul! Günde 1 ton çikolata üretip milyonluk ciro yapıyorlar - YaşamGünde 1 ton üretip milyonluk ciro yapıyorlarKahverengi kokarca için Türkiye seferber oldu: Kimse baş edemeyince Bakanlık devreye girdi - YaşamHer yerdeler! Binlerce kişi seferber olduBu kış nasıl olacak, kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı tek cümleyle özetledi! Bu sene tablo bambaşka - YaşamUzmanı açıkladı: Soğuk, sert ve bol yağışlı!Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı - YaşamTrafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti
Sonraki Haber Yükleniyor...