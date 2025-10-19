Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı ünlü kanyonu kuruttu!

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.

ALABALIK TESİSİ KAPANDI

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte, Sarıseki Kanyonu bölgesinde faaliyet gösteren alabalık tesisi de su olmayınca kapandı.

"SARISEKİ KANYONU'NUN TEKRAR ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

62 yaşındaki işletmeci Mehmet Atahan, kuraklıktan dolayı iki yıldır alabalık tesisinin kapalı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: