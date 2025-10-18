Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı

Kurguladıkları plana göre genç adam, sevgilisinin gözleri önünde trafik kazası geçirmiş gibi yapacak, ardından yerde yatar haldeyken cebinden yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulunacaktı.

YERDE YATIYORDU, YÜZÜKLE AYAĞA KALKTI

Plan hayata geçirildiğinde olay yerine çağrılan genç kadın, sevgilisini yerde hareketsiz yatarken görünce büyük bir panik yaşadı. Kısa süreli şokun ardından sevgilisi bir anda ayağa kalkıp cebinden yüzüğü çıkarınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı.

ÇOK KIZDI, TOKAT ATIP GİTTİ

Ardından öfkelenen kadın, erkek arkadaşına tokat atarak oradan uzaklaştı. O anlar arkadaşları tarafından kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Evlenme teklifinin başarısızlıkla sonuçlandığı olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı, sevginin ve evlilik tekliflerinin samimiyetle yapılması gerektiğini savunurken, bazıları ise adamın sınırı aşan bir yöntem denediğini ifade etti.