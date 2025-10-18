Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı

Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı

Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Mersin’deki sıra dışı evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu. 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisine unutulmaz bir evlenme teklifi yapmak isteyen genç adam, arkadaşlarının da desteğiyle korkutan bir plan hazırladı. Kız arkadaşına trafik kazasında ölmüş taklidi yapan genç gerçek ortaya çıkınca tokadı yedi.

Kurguladıkları plana göre genç adam, sevgilisinin gözleri önünde trafik kazası geçirmiş gibi yapacak, ardından yerde yatar haldeyken cebinden yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulunacaktı.

YERDE YATIYORDU, YÜZÜKLE AYAĞA KALKTI

Plan hayata geçirildiğinde olay yerine çağrılan genç kadın, sevgilisini yerde hareketsiz yatarken görünce büyük bir panik yaşadı. Kısa süreli şokun ardından sevgilisi bir anda ayağa kalkıp cebinden yüzüğü çıkarınca genç kadın önce neye uğradığını şaşırdı.

Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı - 1. Resim

ÇOK KIZDI, TOKAT ATIP GİTTİ 

Ardından öfkelenen kadın, erkek arkadaşına tokat atarak oradan uzaklaştı. O anlar arkadaşları tarafından kayda alındı.

Trafik kazası numarasıyla evlilik teklifi etti, sevgilisi tokadı bastı - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GECİKMEDİ

Evlenme teklifinin başarısızlıkla sonuçlandığı olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı, sevginin ve evlilik tekliflerinin samimiyetle yapılması gerektiğini savunurken, bazıları ise adamın sınırı aşan bir yöntem denediğini ifade etti. 

