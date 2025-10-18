Havada korku ve kaos! Uçak kabininde yangın çıktı

Çin’in doğusundaki Hangzhou kentinden Güney Kore’nin Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı’na yapılan günlük seferde korku dolu anlar yaşandı.

Air China havayolu şirketi, Çin sosyal medya platformu Weibo’da yayımladığı açıklamada, “CA139 sefer sayılı uçakta, yolcunun kabin bagajında taşınan lityum pil kendi kendine tutuştu” ifadelerine yer verdi.

Olay anında uçakta kabin üstü dolaplardan alevlerin yükseldiği, kabinde siyah dumanlar olduğu ve bazı yolcuların yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada mürettebatın durumu derhal prosedürlere uygun şekilde kontrol altına aldığı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Uçağın, “uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla” Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş yaptığı kaydedildi.

Flightradar24 izleme sitesinden alınan verilere göre; uçak yerel saatle sabah 9:47'de Hangzhou'dan havalandı. Çin'in doğu kıyısı ile Japonya'nın güneyindeki Kyushu adası arasında, deniz üzerinde tam bir dönüş yaptıktan sonra, yerel saatle 11:00'den kısa bir süre sonra Şanghay'a indi.