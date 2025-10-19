Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında THY'yi konuk ederken, iki güçlü ekibin kapışması Sultanlar Ligi'nde oynanacak. Maçın yayın detayları ve izleme bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE MEDİCANA THY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Kanal, Sultanlar Ligi maçlarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk haftasında Aras Spor’u, Türk Hava Yolları da Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalında ve TRT Spor'un dijital platformlarında izlenebilecek. Kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alıyor. TRT Spor Yıldız, Türksat 4A uydusu (11.903 V, 30000 5/6) ve YouTube yayını üzerinden şifresiz erişim sunuyor.

FENERBAHÇE - THY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.