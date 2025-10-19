Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TVF Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki maç, 19 Ekim 2025 Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı izleme ve yayın bilgileri netleşti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında THY'yi konuk ederken, iki güçlü ekibin kapışması Sultanlar Ligi'nde oynanacak. Maçın yayın detayları ve izleme bilgileri belli oldu. 

FENERBAHÇE MEDİCANA THY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Kanal, Sultanlar Ligi maçlarını düzenli olarak ekranlara taşıyor ve karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek. 

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk haftasında Aras Spor’u, Türk Hava Yolları da Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? - 1. Resim

FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalında ve TRT Spor'un dijital platformlarında izlenebilecek. Kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alıyor. TRT Spor Yıldız, Türksat 4A uydusu (11.903 V, 30000 5/6) ve YouTube yayını üzerinden şifresiz erişim sunuyor. 

Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? - 2. Resim

FENERBAHÇE - THY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana - THY voleybol maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fransa karıştı! Louvre Müzesi’nde değerli eser çalındıGökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı! - HaberlerToprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı!Kayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek! - HaberlerKayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek!Basketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir? - HaberlerBasketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir?Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değişti - HaberlerHamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değiştiİşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - Haberlerİşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?Tufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu - HaberlerTufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...