Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal temas! Milli sporcu yarış dışı kaldı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 'şampiyonluk' için İspanya'da piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ikinci sırada başladı. Milli sporcu, 10 turluk yarışı ilk yedide bitirdiği takdirde şampiyonluğa ulaşacaktı.

EN YAKIN RAKİBİNDEN SKANDAL HAREKET

Yarışta iyi bir start alan ve şampiyonadaki ana rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek liderliğe yükselen Razgatlıoğlu, liderliği aldıktan kısa süre sonra rakibinin kendisine çarpması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Yarışa veda eden milli sporcu, garaja döndükten sonra kaskını dolaba sert bir şekilde bırakarak ne kadar sinirli olduğunu gösterdi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Toprak'ın yayınını canlı anlatan spiker ise o anları "İnanılır gibi değil, bu çirkeflik işte! Bilerek isteyerek yapıldı. Kasti olarak çarptı" ifadeleriyle aktardı.

'UZUN TUR CEZASI' VERİLDİ

Olay, komiserler tarafından inceleme altına alındı. İncelemenin ardından Bulega'nın 'sorumsuz bir sürüş' yaptığına karar verildi ve İtalyan sürücü yalnızca uzun tur cezası aldı. Geri kalan turlarda Bulega, farkı açarak liderliğini sürdürdü ve damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

Alvaro Bautista ikinci olurken, Andrea Iannone podyumun son basamağına yerleşti.

İZLEYENLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu. Toprak, bu sonuçla şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.