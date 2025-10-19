Toprak Razgatlıoğlu 3'üncü kez dünya şampiyonu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun son ayağının ikinci yarışı İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, öğle saatlerinde gerçekleşen superpole yarışında Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakıldığı için son yarışa 10'uncu cepten başladı.

RAZGATLIOĞLU'NDAN TARİHİ BAŞARI

10'uncu sıradan başladığı yarışı 3'üncü sırada bitiren Razgatlıoğlu, genel klasmanı 616 puanla 1'inci sırada tamamladı ve Superbike'ta kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Razgatlıoğlu, bu başarıyı kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihi bir başarıya imza attı.