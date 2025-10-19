Kadıköy'de yürek yakan olay! Engelli 4 kişi denize düştü, 1'i öldü

Olay 10.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım’da, Adalar İskelesi’nin yanında meydana geldi. 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. O esnada biri denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer 3 arkadaşı da peşinden denize atladı. Suda çırpınanları gören vatandaşlar yardım çağrısında bulundu.

Denize düşen arkadaşlardan biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı.

KAHRAMAN ASKER 3 KİŞİ KURTARDI

Görgü tanıklarından İbrahim Aydın, "Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. 4 kişi vardı sağır ve dilsizlerdi. Bir tanesi denize bakarken düştü. Diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3 kurtuldu" dedi.

Abbas Dursun ise, "Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi." şeklinde konuştu.