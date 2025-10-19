Yunan Belediye Başkanı neden Türkiye’ye sığındığını açıkladı! 'Ankara bir adım önde'

Antalya’nın Kaş ilçesine komşu Meis (Kızılhisarlı) Adası’nın Belediye Başkanı Nikos Asvestis, geçirdiği kaza sonrası tedavi için Türkiye’ye gelince Yunanistan’da hedef haline geldi.

Asvestis, eleştirilere cevap verirken adadaki hayat şartlarını anlatarak, “Bazen sadece insanlık gereği Türkiye’ye geçiyoruz” dedi.

“SAĞLIK İÇİN HER DAKİKA ÖNEMLİ”

Kaza sonucu kolu kırılan Asvestis, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir insanın sağlığı küçük siyasi çekişmelere konu edilemez. Bir vatandaşımız yaralandığında, tahliye için gemi veya helikopterin gelmesini saatlerce bekliyoruz. Bu genellikle dört saati buluyor. Oysa her dakikanın hayati önem taşıdığı bir durumdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

''KIŞIN ADADA HAYAT DURUYOR”

Asvestis, adada yaşayanların günlük hayatında büyük zorluklar yaşadığını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Kış aylarında grevler veya fırtınalar nedeniyle sebze, bebek maması ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişim kesiliyor. Çocuklarımızın aşı yaptırmak ya da bir çocuk doktoruna görünmek için Rodos’a gitmesi gerekiyor. Eğitim ve sağlık konularında fırsat eşitliği yok.” “UZAKTAN KONUŞANLAR GELSİN, GERÇEĞİ GÖRSÜN” Yunan Belediye Başkanı, kendisini eleştirenlere de çağrıda bulundu: “Uzaktan yorum yapan herkesi kışın adaya gelmeye, koşulları kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum. Ancak o zaman neden bazen sadece insani gerekçelerle Türkiye’den yardım istendiğini anlayabilirler.” “SİYASİ TARTIŞMALAR YERİNE SORUNLARI ÇÖZMELİYİZ”

Asvestis açıklamasında, Meis Adası’nın “mikro politik tartışmaların konusu olamayacağını” belirtti.

“Kısır çekişmeler yerine, devletin, kurumların ve toplumun el ele vererek bu sınır adasında yaşayan insanların yaşamını iyileştirmeye odaklanması gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE DE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Başkan Asvestis, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sosyal medya hesabından Türkçe olarak “Geçmiş Olsun Türkiye” mesajı paylaşmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz ocak ayında Meis Adası’nda kolu kopma noktasına gelen 4 yaşındaki Valentina Kavvida, Kaş üzerinden Antalya’ya sevk edilmiş, Türk doktorlar küçük kızı yaşama döndürmüştü.

Valentina’nın annesi, tedavi sonrası Türk doktorlara teşekkür etmişti.