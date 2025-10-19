Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Altay Bayındır futbolseverlerin radarında!
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor. Anfield Stadyumu’nda oynanacak Liverpool-Manchester United mücadelesi heyecanla bekleniyor.
Liverpool - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Liverpool, milli araya Galatasaray ve Chelsea karşısında aldığı yenilgilerle girerken, sahasında galibiyetle moral bulmayı amaçlıyor.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı Anfield Stadyumu’nda ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele şifreli yayınlanacak. Liverpool ve Manchester United derbisi beIN Sports aboneliği ile izlenebilecek.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool Manchester United maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇINDA ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?
Altay Bayındır futbolseverlerin radarında! Manchester United’ın kalecisi olan milli futbolcumuz Altay Bayındır bu akşam ilk 11'de beklenmiyor. Bu akşam Liverpool karşısında kalede Senne Lammens'in olması öngörülüyor.
LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Mohamed Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitiké
Manchester United: Lammers, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Mount, Sesko